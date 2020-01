Fãs de Call of Duty, a espera finalmente acabou. A temporada inaugural da Liga Call of Duty começou no último final de semana, com o evento do final de semana de lançamento na cidade de Minneapolis, nos EUA.

Todas as 12 franquias da Liga Call of Duty estiveram em Minnesota no final de semana para algumas partidas predeterminadas. Cada time jogou duas séries para ganhar Pontos da CDL, que serão usados para determinar o placar da Liga.

Além do lançamento da Liga Call of Duty, os fãs puderam ver pela primeira vez o competitivo local de Modern Warfare. Há muitas histórias para prestar atenção e os fãs estão animados com o retorno de Call of Duty aos esports.

Confira os resultados do final de semana de lançamento da Liga Call of Duty 2020, com os jogos mais recentes no topo.

Domingo, 26 de janeiro

Minnesota RØKKR vs. Toronto Ultra

Minnesota 3-1

Hackney Yard Hardpoint: 250-229 Minnesota

Rammaza Search and Destroy: 6-3 Toronto

Hackney Yard Domination: 188-172 Minnesota

Azhir Cave Hardpoint: 250-125 Minnesota

Atlanta FaZe vs. New York Subliners

Atlanta 3-1

Gun Runner Hardpoint: 250-211 Atlanta

Piccadilly Search and Destroy: 6-0 Atlanta

Hackney Yard Domination: 201-136 New York

St. Petrograd Hardpoint: 250-122 Atlanta

Chicago Huntsmen vs. OpTic Gaming Los Angeles

Chicago 3-0

Azhir Cave Hardpoint: 250-176 Chicago

Piccadilly Search and Destroy: 6-2 Chicago

Hackney Yard Domination: 193-186 Chicago

London Royal Ravens vs. Paris Legion

Paris 3-0

Rammaza Hardpoint: 250-214 Paris

Arklov Peak Search and Destroy: 6-4 Paris

Gun Runner Domination: 191-169 Paris

Sábado, 25 de janeiro

Atlanta FaZe vs. Dallas Empire

Atlanta 3-0

Azhir Cave Hardpoint: 250-234 Atlanta

Arklov Peak Search and Destroy: 6-0 Atlanta

Gun Runner Domination: 188-118 Atlanta

OpTic Gaming Los Angeles vs. Paris Legion

Paris 3-2

Azhir Cave Hardpoint: 250-235 Paris

Arklov Peak Search and Destroy: 6-1 Los Angeles

Gun Runner Domination: 184-166 Paris

St. Petrograd Hardpoint: 250-239 Los Angeles

Rammaza Search and Destroy: 6-3 Paris

Los Angeles Guerrillas vs. Florida Mutineers

Los Angeles 3-2

Azhir Cave Hardpoint: 250-176 Florida

Gun Runner Search and Destroy: 6-5 Los Angeles

Hackney Yard Domination: 218-171 Los Angeles

Gun Runner Hardpoint: 250-238 Florida

Arklov Peak Search and Destroy: 6-4 Los Angeles

Seattle Surge vs. Toronto Ultra

Toronto 3-2

Gun Runner Hardpoint: 250-240 Seattle

Gun Runner Search and Destroy: 6-1 Toronto

Gun Runner Domination: 190-166 Seattle

Azhir Cave Hardpoint: 250-211 Toronto

Rammaza Search and Destroy: 6-5 Toronto

New York Subliners vs. London Royal Ravens

London 3-0

Azhir Cave Hardpoint: 250-148 London

Piccadilly Search and Destroy: 6-2 London

Hackney Yard Domination: 216-128 London

Sexta-feira, 24 de janeiro

Minnesota RØKKR vs. Los Angeles Guerrillas

Minnesota 3-1

St. Petrograd Hardpoint: 250-169 Los Angeles

Piccadilly Search and Destroy: 6-3 Los Angeles* LA desiste do segundo mapa para usar um bônus restrito.

Hackney Yard Domination: 192-174 Minnesota

Hackney Yard Hardpoint: 250-167 Minnesota

Seattle Surge vs. Florida Mutineers

Florida 3-2

St. Petrograd Hardpoint: 250-198 Seattle

Gun Runner Search and Destroy: 6-3 Florida

Gun Runner Domination: 188-184 Seattle

Azhir Cave Hardpoint: 250-215 Florida

Rammaza Search and Destroy: 6-0 Florida

Dallas Empire vs. Chicago Huntsmen

Chicago 3-1

Azhir Cave Hardpoint: 250-209 Chicago

Arklov Peak Search and Destroy: 6-1 Dallas

Hackney Yard Domination: 202-157 Chicago

Gun Runner Hardpoint: 250-173 Chicago

Artigo publicado originalmente em inglês por Justin Binkowski no Dot Esports no dia 26 de janeiro.