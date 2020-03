Recompensas na Twitch para Call of Duty: Warzone

Os drops de Call of Duty na Twitch estão de volta para comemorar o lançamento de Warzone.

Quando os espectadores da Twitch vinculam suas contas de Call of Duty, eles podem ganhar alguns itens só de assistir a alguns streamers que ativaram drops em seus canais.

Assistir a transmissões qualificadas por uma hora concederá o emblema brilhante “Airborne Commander”. Assistir por duas horas concederá uma hora de XP em Dobro, e três horas concedem a blueprint da arma MP7 “Cataclysmic”.

Toda recompensa pode ser usada em Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare. O Warzone é gratuito, então qualquer um pode ganhar recompensa sem pagar nada.

Abaixo temos o passo a passo para chegar às recompensas:

Etapa 1: obter uma conta de Call of Duty

O registro de uma conta de Call of Duty é um processo relativamente fácil, que oferece alguns benefícios impressionantes. As contas possibilitam a ativação de crossplay tanto em Modern Warfare como em Warzone. Além disso, você pode obter as informações mais recentes e estatísticas personalizadas.

Faça uma conta aqui. Se você já possui uma conta, tudo pronto.

Etapa 2: vincular e vincular novamente

Depois de ter uma conta do Call of Duty, vincule-a à sua conta da Twitch para poder começar a ganhar.

Acesse aqui para vincular suas contas de Call of Duty e da Twitch.

Se você já tem uma conta da Twitch vinculada, pode ser necessário vincular novamente. A nova vinculação garante que você ativou as permissões corretas para ganhar recompensas.

Acesse aqui para vincular novamente suas contas de Call of Duty e da Twitch.

Etapa três: assistir e ganhar

Depois disso, vá para a Twitch e dê uma olhada nas streams que estão jogando Warzone. Nas streams em que poderá ganhar drops você verá uma frase em destaque, como “drops estão ativadas” para ter certeza que está assistindo e ganhando, oficialmente. A partir daí, clique na stream e aproveite a gameplay.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 11 de março.