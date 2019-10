Que horas será lançado Call of Duty: Modern Warfare?

O mais novo título da franquia Call of Duty será lançado para PlayStation 4, Xbox One e PC em alguns dias.

Modern Warfare teve um início explosivo em seu período beta aberto, atraindo centenas de milhares de jogadores e recebendo críticas positivas. Em vez de abordar as Guerras Mundiais ou trazer um clima de ficção científica, Modern Warfare traz os fãs ao presente.

O jogo mostra aos fãs as duras realidades da guerra, destacando os problemas no Oriente Médio e no conflito entre Rússia e Ucrânia. E, assim como seus antecessores, ele faz isso com estilo e sofisticação.

A nova versão de Modern Warfare deve trazer fãs antigos de volta ao que colocou Call of Duty no mapa. As eras CoD 4 e MW2 foram as maiores da franquia, com jogabilidade simples e armas ao mesmo tempo leves e responsivas. Depois disso, para alguns, CoD fez más escolhas, com coisas fundamentais sendo diluídas e mecânicas desnecessárias sendo adicionadas.

Modern Warfare, porém, tenta consertar isso e dar aos fãs uma interpretação mais crua da guerra. Além disso, é um jogo divertido, competitivo e viciante. E pode estar chegando antes do previsto.

Quais são a data e o horário de lançamento de Modern Warfare?

Timer de pré-venda de Modern Warfare no PS4 às 14:35 de 22 de outubro | Captura de tela via Sony

Call of Duty: Modern Warfare será lançado em 25 de outubro. Mas parece que os jogadores de PS4 poderão jogar um pouco antes.

Um timer para os jogadores que compraram e baixaram a versão digital de PS4 na pré-venda sugere que Modern Warfare ficará “jogável” em 24 de outubro, às 22h (horário de Brasília). A Activision não publicou nada oficial sobre os jogadores de PS4 terem acesso antecipado a Modern Warfare, então pode ser que a contagem esteja errada.

Artigo publicado originalmente por Jerome Heath em inglês no Dot Esports no dia 22 de outubro.