Que horas será lançada a atualização da primeira temporada de Call of Duty: Modern Warfare?

A primeira temporada de conteúdo de Call of Duty: Modern Warfare está chegando e, com ela, muitas novidades. Ao menos seis novos mapa (incluindo clássicos como Crash, Vacant e Shipment), quatro novas experiências de Operações Especiais, três novos modos de jogo e duas novas armas são os destaques do que vem por aí.

Mas que horas estará disponível todo esse novo conteúdo? Isso é importante para saber se você quer estar online assim que estiver disponível, e chegar ao nível mais alto do passe de batalha o quanto antes.

Call of Duty on Twitter Your noble crusade has almost begun… #ModernWarfare https://t.co/1JyhDkg9hD

A melhor parte desse conteúdo novo é que tudo vai estar no ar (e a maior parte de graça) no mesmo dia, na mesma hora, nas três plataformas. Não existe mais exclusividade.

A Infinity Ward não divulgou um horário específico para o lançamento da atualização, ou se haverá um título para ela. Mas, levando em conta a quantidade de conteúdo que está a caminho, deve ser preciso fazer o download dela.

A últimas atualizações de COD: MW saíram por volta das 5 da manhã (horário de Brasília), então não há motivo para essa ser diferente. Outras melhorias pequenas foram adicionadas esporadicamente ao longo do dia, mas as maiores atualizações entram aproximadamente nas mesmas horas.

Então, se quiser aproveitar o novo conteúdo assim que sair, é bom acordar cedo e fazer aquele café bem forte.

A primeira temporada de Modern Warfare será lançada em 3 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 02 de dezembro.