Quantos mapas existem em Call of Duty: Vanguard?

Após meses de rumores e especulações, Call of Duty: Vanguard foi finalmente revelado.

A Sledgehammer Games está devolvendo CoD à Segunda Guerra Mundial, apresentando uma campanha épica, o modo Zumbis da Treyarch e o multijogador viciante que todos vieram a conhecer da série. Mas como qualquer jogador de FPS sabe, o modo multijogador é tão bom quanto seus mapas.

20 maps will be available at launch. 2️⃣0️⃣‼️



☑16 core MP Maps

☑4 Champion Hill maps



That's the most we've ever had from day 1. GG's @SHGames. pic.twitter.com/KsxqK7GYYU — Call of Duty (@CallofDuty) August 19, 2021

Felizmente, haverá muita variedade neste CoD. No mesmo dia da revelação do Vanguard, a Activision anunciou que haverá 20 mapas multijogador incríveis no jogo no lançamento, 16 mapas multijogador principais e quatro mapas para o novo modo, Champion Hill.

São muitos mapas diferentes para jogar online no primeiro dia e são mais do que o dobro do que o Black Ops lançou com Cold War. O jogo de 2020 da Treyarch foi lançado com apenas 10 mapas, mas rapidamente adicionou muitos mais nas próximas temporadas.

Você pode esperar mais do mesmo do Vanguard também. A Activision provavelmente dará suporte ao jogo com uma tonelada de conteúdo pós-lançamento, incluindo mapas, armas, personagens e diferentes tipos de experiências, como no modo Zumbis.

Fique ligado para mais notícias e informações sobre quando novos mapas estarão se juntando ao Vanguard ao longo do ano. O lançamento de Vanguard está previsto para 5 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 20 de agosto.