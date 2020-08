Quando terminará a oitava temporada de Call of Duty: Mobile, A Forja?

A oitava temporada de Call of Duty: Mobile , chamada A Forja, terminará em breve. A temporada começou em 9 de julho.

De acordo com uma faixa do jogo, a temporada será transmitida até 8 de agosto. A Activision usa o tempo no UTC. Considerando essa diferença de tempo, a oitava temporada do CODM terminará em 7 de agosto às 21h00, horário de Brasília.

Esta temporada introduziu um novo mapa, modo e habilidade do operador.

Highrise, o mapa de tamanho médio de Modern Warfare 2 chegou no celular nesta temporada. Os jogadores podem desfrutar de todos os modos multijogador no jogo atualmente no novo mapa.

O modo Juggernaut foi o modo de destaque da temporada. Nele, um jogador é escolhido aleatoriamente para ser o Juggernaut. Este jogador é equipado com o XS1 Goliath. Os outros jogadores têm que derrubar o Juggernaut. O jogador que dispara o tiro mortal aparece como o próximo Juggernaut.

A mais nova habilidade de operador da temporada foi Katana. É uma espada que muda os jogadores para a perspectiva de terceira pessoa ao serem ativadas. Ela trava nos inimigos e os ataca. Um único golpe é fatal.

A nona temporada de Call of Duty: Mobile começará após o término da Forja. De acordo com uma versão de teste pública (beta) lançada recentemente, muitos novos recursos estão chegando ao jogo nesta temporada, como dois novos mapas, alterações no modo battle royale, Gunsmith e muito mais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 01 de agosto.