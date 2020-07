Quando termina a temporada 7 de Call of Duty: Mobile?

A sétima temporada de Call of Duty: Mobile, Agente Radioativo, está acabando. A temporada começou em 11 de junho, depois de ter sido adiada em respeito à morte de George Floyd e os protestos contra racismo estrutural e violência policial que seguiram.

Apesar de o jogo dizer que a sétima temporada termina em 9 de julho, a Activision usa datas e horários no fuso UTC. Então a temporada Agente Radioativo terminaria, no horário de Brasília (UTC -3), em 8 de julho às 21h.

A atualização da sétima temporada foi grande e trouxe novidades interessantes ao jogo, entre elas uma expansão do mapa battle royale, um novo modo, novos mapas e mais.

A expansão do mapa battle royale teve sete novos locais adicionados ao Isolated (“Isolado”). Attack of the Undead (“Ataque dos Mortos-Vivos”) foi o modo mais recente da atualização, enquanto Tunisia e Gulag foram os dois que entraram no jogo.

A temporada 8 de Call of Duty: Mobile deve começar ainda nesta semana. Com ela, entram o mapa de Call of Duty: Modern Warfare, Highrise, e um novo scorestreak chamado Katana.

