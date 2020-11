Quando termina a temporada 12 de Call of Duty: Mobile?

A temporada 12 de Call of Duty: Mobile se chama Going Dark. Com início em 11 de novembro, ela trouxe um novo passe de batalha e diversos novos personagens e armas.

Além do passe de batalha, a temporada incluiu um novo mapa, Hackney Yard, de Call of Duty: Modern Warfare. Pela primeira vez, CoD: Mobile recebeu também os modos noturnos. O mata-mata em equipes pode ser jogado em Hackney Yard, Crash e Summit em versão noturna. Para ver os inimigos durante a noite, você recebe óculos de visão noturna.

Quando termina a temporada 12 de CoD: Mobile?

A 12ª temporada vai durar pouco mais de um mês. De acordo com o menu do passe de batalha dentro do jogo, ela termina em 16 de dezembro, às 21h BRT.

Aproximadamente na mesma hora, deve sair a atualização de conteúdo da temporada 13. Novas temporadas costumam começar 24 horas após o fim das anteriores, então é provável que a temporada 13 comece em 17 de dezembro, às 21h BRT.

Até lá, ainda há muito o que aproveitar nesta temporada de CODM. Isso inclui uma nova arma e classe do battle royale, que ficarão disponíveis com eventos.

A nova arma é a pistola calibre .50 GS. Launcher Plus será um novo benefício que permite equipar mais munição do lançador. Refitter é a nova classe do battle royale, que aumenta a durabilidade dos veículos e armaduras dos jogadores. O dispositivo dessa classe cria pacotes de armadura que podem ser usados por aliados e reduzem o dano recebido de projéteis.

