Quando Call of Duty Mobile será lançado no mundo inteiro?

Call of Duty Mobile pode finalmente ter uma data de lançamento, graças ao evento Samsung Unpacked no começo do mês. O jogo foi um dos maiores destaques do lançamento do Galaxy Note 10, foi mencionado várias vezes e, de acordo com o SamMobile, ele já virá baixado no aparelho em seu lançamento oficial, 23 de novembro.

Se o Galaxy Note 10 fica disponível em 23 de novembro e Call of Duty Mobile está incluído no aparelho, quer dizer que a data de lançamento do jogo pode ser a mesma. Mas há uma chance de essa ser uma promoção que dá aos usuários do Galaxy Note 10 acesso antecipado ao jogo, que seria lançado mundialmente mais tarde. A Activision ainda não anunciou uma data oficial.

Porém, esta não é a primeira vez que a Samsung colabora com um jogo para dispositivos móveis. No ano passado, Fortnite Mobile foi lançado junto com o Galaxy Note 9. Mas ele só ficou restrito ao aparelho por alguns dias, depois foi lançado em vários outros da Samsung. O período de testes aberto do jogo começou um mês depois.

Algo parecido pode acontecer com o lançamento de Call of Duty Mobile. No momento, o jogo está em fase de testes para usuários de Android e iOS da Austrália e do Canadá. Já que o jogo foi anunciado em agosto de 2018, os fãs da franquia estão ansiosos para jogar em dispositivos portáteis. O que torna o jogo mais emocionante é combinar mapas, armas e personagens de outros títulos de CoD como Modern Warfare e Black Ops.

O jogo deve ter todos os mapas favoritos dos fãs, como Nuketown e Hijacked. Também deve ter um modo battle royale de 100 jogadores, parecido com o modo Blackout de Call of Duty: Black Ops 4.

Call of Duty Mobile está aberto para pré-registro na Play Store do Google e na App Store da Apple.

Artigo publicado originalmente por Wasif Ahmed em inglês no Dot Esports no dia 14 de agosto.