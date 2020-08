Quando é o lançamento de Call of Duty: Black Ops Cold War?

É a melhor época do ano para os fãs de Call of Duty e já está chegando.

O momento de destaque de Call of Duty: Modern Warfare está acabando. Seu modo battle royale, o Warzone, e várias atualizações importantes fizeram com que o jogo se reinventasse ao longo do ano. Mas estamos nos aproximando do fim do ano, o que significa que um novo título da franquia CoD, neste caso o Black Ops Cold War, vai tentar bater os recordes de vendas de seus antecessores.

Black Ops Cold War continua de onde a história do Black Ops, de 2010, parou. Personagens como Woods, Hudson e Mason aparecem de volta em diversos consoles e plataformas de jogos do mundo. Modos clássicos como o Zombies e o multijogador serão devidamente atualizados para o tema do ano, e um beta do multijogador está nos planos, como nos anos anteriores.

Os fãs de CoD que adquirirem Black Ops Cold War na pré-venda ganharão acesso ao beta por tempo limitado do multijogador. A Activision ainda não anunciou nenhuma data para o período beta, mas o modo multijogador será revelado em 9 de setembro.

Quando é o lançamento completo de Black Ops Cold War?

Aqueles que não comprarem o jogo na pré-venda poderão experimentar Black Ops Cold War, o novo título da franquia CoD, quando for lançado, em 13 de novembro. O jogo estará disponível para PS4, Xbox One, PC, PS5 e Xbox Series X.

Além de exercitar suas habilidades em Modern Warfare e Warzone, fique de olho nas promoções exclusivas de XP em dobro e produtos de CoD antes do lançamento de Black Ops Cold War para se preparar para o próximo título.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 26 de agosto.