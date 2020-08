O que está por vir no modo Battle Royale de CoD: Mobile na 9ª temporada

Um recente build de teste público (beta) para Call of Duty: Mobile revelou uma série de recursos interessantes que estão chegando ao modo Battle Royale do jogo.

Enquanto a build foi usada para testar os próximos recursos da nona e décima temporadas do jogo, a Activision confirmou hoje o que os jogadores podem esperar na nona temporada. A nona temporada do CODM provavelmente começará em 8 de agosto às 21h00.

Aqui está tudo o que está vindo para o modo Battle Royale de Call of Duty: Mobile na nona temporada.

Sistema para conseguir armas

Um sistema para encontrar armas renovado será lançado na temporada nove. Os jogadores agora serão capazes de predefinir armamentos personalizados usando o novo recurso Gunsmith. Este armamento pode então ser obtido por meio de arsenais de lançamento aéreo em uma partida do Battle Royale.

A principal mudança neste sistema é que os acessórios já estão equipados com as armas.

Novos itens

Junto com o novo sistema de armas, os mods de armas estão chegando ao modo Battle Royale. Esses mods podem ser equipados com armas para ganhar vantagens específicas. Os mods que estão na versão de teste público foram:

Dense Fire Mod (Mod de Tiro Denso): reduz a propagação dos tiros.

Dead Silence Mod (Mod de Morte Silenciosa): Quando equipado, os tiros não serão visíveis nos minimaps dos inimigos.

Long Shot Mod (Mod de Tiro Longo): Aumenta o alcance das armas.

Extend Mod (Mod de Extensão): Isso reduzirá o tempo de recarga das armas e aumentará a capacidade de munição também.

Placas de armadura também estarão disponíveis no Isolated a partir da nona temporada. Eles podem ser equipados para reparar armaduras danificadas. Os jogadores ainda terão que procurar por armaduras de diferentes níveis. As placas só podem ser usadas para reparar as danificadas.

Animação introdutória

Uma nova animação de introdução, semelhante à de Call of Duty: Warzone, está chegando na nona temporada também. Ela mostra os jogadores se preparando para pular da aeronave e cair de pára-quedas no mapa.

Os nomes de diferentes locais também são exibidos pairando sobre o respectivo destino. Isso tornará mais fácil encontrar o lugar para pousar.

Efeitos de baixas

Alguns novos efeitos de baixas foram adicionados ao jogo. No entanto, eles só estarão presentes em algumas armas.

Otimizações de reflexão de água

Um grande revés no pitoresco mapa do Battle Royale foram as pobres animações aquáticas. A Activision vai consertar isso na nona temporada com algumas otimizações de reflexão.

A água agora refletirá as áreas circundantes para parecer mais realista.

Locais de pouso

Quatro novas áreas estão sendo adicionadas ao Isolated: Campground, Radar Base, Dormitory, and Outpost.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 05 de agosto.