O novo evento de Call of Duty: Warzone é tão grande que causou problemas em Black Ops Cold War

A Activision está investigando alguns problemas nos servidores de Call of Duty: Warzone e Black Ops Cold War.

Parece que a origem dos problemas é o fluxo enorme de jogadores em Warzone para o evento de hoje. Muitos dos jogadores foram desconectados e encontraram uma fila para voltar ao servidor.

Updating to include trouble connecting in #ColdWar. Stay tuned for updateshttps://t.co/rzxCh9aAaR https://t.co/pqAuzeKLYz — Activision Support (@ATVIAssist) April 21, 2021

Já que ambos os jogos estão com problemas no momento, a Activision está trabalhando para resolvê-los o quanto antes, para que tudo esteja certo para a terceira temporada, que vai ao ar à 1h da manhã, no horário de Brasília.

O evento do jogo foi enorme, trazendo mais de um milhão de espectadores às transmissões de Warzone na Twitch pouco antes dos problemas no servidor. Muitos jogadores não conseguiram aproveitar o evento na hora do lançamento, mas alguns conseguem agora, mesmo com os erros.

Nós do Dot Esports conseguimos completar o evento pouco depois de ir ao ar. "The Destruction of Verdansk Part 1" (a primeira parte da "destruição de Verdansk") ativou uma cena que mostra o mapa de Warzone, Verdansk, sendo destruído por uma bomba nuclear.

Fique de olho para saber mais informações sobre os atuais problemas no servidor de Call of Duty.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 21 de abril.