O modo Ataque dos Mortos-Vivos 20 está ativo em CoD: Mobile

O modo Ataque dos Mortos-Vivos está de volta em Call of Duty: Mobile, mas com uma diferença. Em vez de 10 jogadores, agora terá 20.

No início de cada partida, cada jogador será um sobrevivente. Após 10 segundos, dois jogadores se transformarão aleatoriamente em mortos-vivos. Esses dois jogadores estarão equipados com suas armas e podem matar sobreviventes para transformá-los em mortos-vivos também.

Depois que esses dois jogadores morrem, eles reaparecem apenas com uma faca e um machado. O machado pode ser lançado contra os sobreviventes para matá-los, enquanto a faca é eficaz em combates de perto. Os mortos-vivos têm renascimentos infinitos. Os sobreviventes, por outro lado, se transformam em mortos-vivos após serem derrubados.

O objetivo dos sobreviventes é durar até que o tempo limite se esgote enquanto se protegem dos mortos-vivos. O último sobrevivente recebe a Máquina da Morte junto com um pouco de vida extra para sobreviver à horda de 19 jogadores mortos-vivos.

Os mortos-vivos e os sobreviventes também recebem algumas vantagens especiais para ajudá-los em sua missão. Os sobreviventes têm três vantagens, que podem ser obtidas matando os mortos-vivos:

Abutre: Colete munição dos abates.

Amplificado: troca de arma mais rápida e velocidade de recarga.

Reabastecer: Ativação mais rápida da habilidade do operador.

A habilidade do operador do morto-vivo dá a eles velocidade de movimento mais rápida junto com movimento silencioso.

Um novo evento também chegou em CoD: Mobile junto com o modo Ataque dos Mortos-Vivos 20. The Undertakers Storm: Swarm é um evento em que os jogadores precisam completar algumas missões no novo modo para ganhar recompensas. Isso inclui cartas de XP de arma, a pistola MW11 com a camuflagem The Numbers, o adesivo Ruby Visor, M4LMG com a camuflagem The Numbers e um cartão de visitas.

O modo e o evento durarão até 26 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 20 de fevereiro.