O Dobro de XP de Armas já está disponível no Call of Duty: Modern Warfare

Chegou a hora de aumentar o nível daquelas armas pouco usadas em Call of Duty: Modern Warfare neste fim de semana: o Dobro de XP de Armas já está ativo.

Para comemorar o primeiro fim de semana de 2020, a Infinity Ward está recompensando os jogadores com a melhor maneira de aumentar de nível e desbloquear acessórios para armas no jogo. O Dobro de XP de Armas, combinado com um jogo de ritmo acelerado, como em Shoot House 24/7, fica mais fácil a personalização das armas.

Não só isso, mas o Dobro de XP de Armas também está disponível em Spec Ops. Portanto, mesmo que você esteja apreensivo ao usar uma arma no modo multiplayer, ela também pode subir de nível no modo cooperativo PvE do Modern Warfare.

Não houve alterações nos mapas disponíveis, portanto, o Shoot House 24/7 e o Grind ainda estão ativos. Porém, isso pode mudar no início da próxima semana, portanto, experimente-os enquanto eles ainda estão aí.

O Dobro de XP de Armas dura até a manhã de segunda-feira, 6 de janeiro, portanto, certifique-se de equipar tudo o que puder durante o fim de semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 03 de janeiro.