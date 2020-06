NICKMERCS alcança 50.000 inscritos ativos da Twitch durante evento de Call of Duty

O evento “MFAM Gauntlet” do Nickmercs está ajudando o streamer de battle royale a conseguir mais inscritos do que nunca na Twitch, enquanto ele publica algumas de suas melhores visualizações do ano no processo.

Com mais de 49.000 assinantes no final de uma de suas transmissões, Nick bateu seu recorde pessoal na Twitch, superando o mês de abril com 46.142 inscritos, de acordo com o Twitchtracker.com.

O torneio MFAM Gauntlet é um torneio do próprio Nick que permite que os assinantes de seu canal participem e ganhem um pouco de dinheiro por terem um bom desempenho. Com três semanas de qualificações, o torneio termina com um confronto na próxima segunda-feira, que pode aumentar a audiência de Nick ainda mais.

50,000 viewers, our highest during a qualifier for the #MFAMGauntlet. Knockin’ on 50K subs too. W. The energy is crazy! Big shout out to our moderators, for working their asses off. And GG’s today y’all, spicyyy gameplay the whole way through. Goodnight! 😴 — nickmercs (@NICKMERCS) June 26, 2020

Após o final de sua stream na noite retrasada, Mercs postou no Twitter dizendo que 50.000 espectadores eram o máximo que ele já havia visto em seu canal durante uma MFAM Gauntlet. Enquanto isso, ele sabe que sua contagem de inscritos estava subindo em um marco de 50.000.

“Que dia louco!” ele escreveu. “50.000 espectadores, o maior número durante a qualificação para o #MFAMGauntlet. Batendo em 50K de inscritos também. W. A energia é incrível! Um viva aos nossos moderadores, por trabalharem duro.”

Depois que os EUA declararam estado de emergência em resposta à pandemia do COVID-19, as assinaturas do canal de Nick começaram a aumentar em março e abril. No entanto, no mês passado esse número caiu ligeiramente.

Jogando exclusivamente Call of Duty: Warzone e Fortnite este ano, a audiência de Mercs também aumentou constantemente, atingindo seu pico durante o final do MFAM Gauntlet de maio, com média de mais de 55.000 espectadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 26 de junho.