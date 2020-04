Jogador executa o mesmo inimigo 3 vezes seguidas em Call of Duty: Modern Warfare

As execuções estão entre as formas mais satisfatórias de eliminar inimigos em Call of Duty: Modern Warfare. Todo operador tem alguns golpes finais únicos que obrigam os jogadores a assistirem a suas próprias mortes em uma pequena animação.

Um jogador foi executado três vezes seguidas no mesmo lugar e não teve escolha, precisou ver suas próprias mortes várias vezes.

Um jogador estava no novo mapa, Khandor Hideout, quando encontrou um inimigo mirando de uma janela. O jogador apareceu atrás dele, assassinando-o de forma impressionante, e pulou da janela para encontrar seu próximo alvo. Imediatamente depois, viu o mesmo inimigo correr de volta para a casa, então o seguiu silenciosamente, esperando eliminá-lo uma segunda vez.

O inimigo voltou à mesma janela em busca de vingança, mas não percebeu que já era tarde demais. O jogador o assassinou pela segunda vez no mesmo lugar, o que já deixaria qualquer um irritado. No entanto, ele ainda não tinha acabado de constranger o inimigo, que se recusava a aceitar o destino.

Então, o inimigo foi tolo o suficiente para entrar na casa uma terceira vez, em busca de sua redenção. Mais uma vez, o jogador apareceu por trás dele e esperou a hora certa para agir. Abaixado atrás do inimigo, ele conseguiu uma terceira e última execução. O inimigo foi obrigado a ver a morte dramática uma terceira vez, perdendo a partida por 200-0.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 06 de abril.