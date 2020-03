Jogador de Call of Duty: Warzone vence após sobreviver no gás por mais de um minuto

A nuvem de gás em Call of Duty: Warzone é impiedosa. É difícil sobreviver por muito tempo, já que ela impede o jogador de se regenerar e causa danos significativos a cada poucos segundo. Mas um jogador inteligente conseguiu sobreviver fora do ringue por um tempo significativo comprando máscaras de gás continuamente e usando seringas de saúde até finalmente vencer a partida.

Um jogador enviou um clipe dos últimos minutos de uma partida de Warzone. O círculo estava se aproximando do estádio esportivo, uma área do mapa que serve como um grande ponto de interesse e atualmente está inacessível. A comunidade de Warzone tem sido sincera sobre essa inacessibilidade porque o gás às vezes fecha no topo do estádio, que não pode ser alcançado sem um helicóptero.

E embora o jogador não tenha conseguido alcançar esse ponto de vantagem a tempo do círculo final, ele não estava prestes a desistir sem lutar.

O jogador correu rapidamente para uma estação de compra e comprou uma máscara de gás, que forneceu mais 10 segundos de segurança no gás. Ele também comprou uma sequencia de abates para tentar eliminar a equipe final no topo do estádio, mas não foi capaz de causar nenhum dano. O jogador comprou uma segunda máscara de gás que acrescentou mais 10 segundos de segurança e um ataque aéreo de precisão para tentar eliminar a equipe final novamente. A segunda sequência de abates também não teve efeito.

O jogador comprou uma terceira máscara de gás e, por sorte, encontrou mais dinheiro nos corpos dos jogadores mortos nas proximidades. Entretanto, não pode gastar o dinheiro, porque a estação de compras fechou. O jogador ainda não estava pronto para desistir e usou duas seringas de vida para permanecer vivo e encontrou uma terceira no corpo de um inimigo morto. Esses itens renderam mais alguns preciosos segundos, até que o jogador finalmente ficou sem opções.

Depois de usar várias máscaras de gás e seringas, o jogador foi finalmente derrubado. Sua última esperança veio na forma de auto-revivificação, que lhes deu alguns segundos para reviver a si mesmos e foi suficiente para finalmente sobreviver por mais tempo do que a outra equipe restante.

O jogador permaneceu vivo na nuvem de gás por mais de um minuto e meio, o que é quase impossível. O uso inteligente de máscaras de gás e itens de vida ganhou tempo suficiente para a equipe adversária sucumbir ao círculo, entregando a vitória mais que satisfatória para o jogador.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 21 de março.