Jogador de Call of Duty: Warzone mata time inimigo com apenas 10 balas

Fazer mais com menos.

Um jogador de Call of Duty: Warzone conseguiu eliminar uma equipe acampada na torre de controle do aeroporto com apenas 10 balas.

O jogador e seu companheiro de equipe encontraram um time inimigo atirando em sua posição, acampados no topo da torre. O companheiro de equipe do jogador estava imobilizado e não podia se mover sem receber grandes quantidades de dano, então o jogador estava sozinho.

Ele decidiu entrar na torre para atacar o time e manter seu companheiro vivo. O jogador só tinha 10 balas no rifle, então ele teria que ser preciso e ter sorte.

Para economizar balas, o jogador executou o primeiro inimigo antes de se concentrar nos outros dois jogadores. Foi uma jogada arriscada, porque as execuções demoram alguns segundos para terminar e o jogador fica preso na animação até que ela termine.

Felizmente para o jogador, o primeiro inimigo não se comunicou com seus companheiros de equipe com rapidez suficiente e o jogador ainda teve uma chance de lutar. O jogador derrotou o segundo inimigo, mas usou a maior parte de sua munição no processo e foi forçado a recuar atrás de um pilar antes de enfrentar o último inimigo.

O jogador usou uma granada de atordoamento que diminuiu a velocidade do último inimigo e o tornou um alvo fácil. Ele fez outra execução para concluir a limpeza da equipe e assim manteve seu companheiro de equipe no jogo.

Jogadores acampados na torre de controle do aeroporto são um grande problema em Warzone. É difícil lutar contra jogadores nessa posição alta, mas jogadores criativos como Timthetatman encontraram contramedidas eficazes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 31 de maio.

O time inimigo não ouviu o jogador subir à sua posição, pois estava muito ocupado atirando nos outros jogadores abaixo. O jogador manteve o fogo até estar diretamente atrás dos inimigos para evitar a detecção.