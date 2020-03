Jogador de Call of Duty: Warzone encontra um erro de buraco negro

Os jogadores de Call of Duty: Warzone experimentaram uma variedade de erros e falhas desde o lançamento do jogo, no início deste mês. Mais recentemente, um jogador experimentou uma grande falha visual que obscureceu completamente sua visão no jogo e o fez morrer.

Um jogador enviou um clipe dele avançando em direção a um inimigo no andar acima dele. Quando se aproxima, o inimigo acerta alguns tiros no jogador, o que o faz recuar para o primeiro andar. O jogador sabia que o inimigo viria atrás para tentar terminar o trabalho, então eles apontou para a porta para se preparar para contra atacar.

Em vez do inimigo, o jogador encontrou uma falha visual preta que veio da porta em sua direção e, eventualmente, assumiu a tela inteira. A falha impossibilitou o jogador de ver o inimigo entrando na sala e por isso acabou morrendo.

O jogador afirma que esse erro acontece em quase todas as partidas para ele, e outros usuários confirmaram que também já passaram pelo mesmo erro visual. Alguns jogadores sofreram apenas uma ou duas vezes, portanto, pode ser mais comum para jogadores específicos. O jogador original estava jogando no PC quando ocorreu o problema; portanto, pode ser um problema nessa plataforma.

Este não é o primeiro erro que ocorre em Warzone. Um jogador foi lançado para fora do mapa depois de colidir com uma árvore com erros. O Summit1g também sofreu uma falha que o impediu de se curar após ser revivido.

A Infinity Ward está ciente do problema. Há um cartão no Trello oficial descrevendo a corrupção preta na tela inteira. Esperamos que para os fãs o problema seja resolvido em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 21 de março.