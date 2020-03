Infinity Ward está testando esquadrões de 4 e 5 em Call of Duty: Warzone

O co-chefe da Infinity Ward, Patrick Kelly, confirmou que o estúdio está testando internamente esquadrões de Call of Duty: Warzone de quatro e cinco jogadores.

No momento, Warzone oferece apenas trios para jogar o battle royale. Mas Kelly disse ao USA Today que outros tamanhos de esquadrão estão em andamento e podem vir ao jogo eventualmente.

“Então, digamos que você apareça sozinho e só queira jogar solo… ou se você aparecer com um amigo, basta marcar a caixa que diz ‘Não encha meu esquadrão’ e você será uma dupla” Disse Kelly. “Posso dizer que temos equipes de quatro e cinco jogadores com quem já estamos jogando. Mas queremos lançar algo que sabemos que funciona muito bem e testamos até as últimas e então jogar com esses diferentes tamanhos de equipe.”

Kelly não mencionou um modo solo, mas, por enquanto, os jogadores podem optar por não preencher seu esquadrão e aparecer sozinhos se realmente querem testar sua coragem contra uma ilha cheia de lutadores.

Não há garantia de que equipes de quatro ou cinco jogadores entrem no jogo, mas é bom saber que está sendo testado, especialmente para o quarto jogador que precisou encontrar um novo time depois que seus amigos entraram na Warzone sem eles.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 11 de março.