Final de semana de XP em dobro está no ar em Call of Duty: Warzone e Modern Warfare

É hora de jogar muito e subir de ranque. Call of Duty: Warzone e Modern Warfare agora estão com XP em dobro.

O ganho adicional de XP fica no ar até segunda-feira, 20 de julho, no multijogador e nas Operações Especiais de Modern Warfare, além dos modos battle royale de Warzone.

Keep on climbing.



Double XP and WXP are live now through the 20th in #ModernWarfare and #Warzone. pic.twitter.com/NIiu2TOuqL — Call of Duty (@CallofDuty) July 17, 2020

A quarta temporada de Call of Duty deste ano começou em junho e faltam aproximadamente 18 dias para o fim. O fim da temporada atual está marcado não oficialmente para 4 de agosto.

A rotação desta semana para o multijogador de Modern Warfare contém diversos modos, como Shoot House 24/7, One in the Chamber, Gun Game e All or Nothing.

As atualizações de conteúdo do título atual de Call of Duty podem diminuir ao longo dos próximos meses, levando em conta que o alpha do título de 2020 de CoD apareceu recentemente nas lojas dos consoles. Alguns jogadores até teriam conseguido iniciar o teste.

Provavelmente acontecerá outro final de semana de XP em dobro antes do fim da temporada, que deve incluir XP em dobro para o Passe de Batalha, não incluído nas festividades deste final de semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 17 de julho.