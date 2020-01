Final de semana de lançamento da Liga Call of Duty tem pico de 102.000 espectadores no YouTube

A temporada inaugural da mais nova franquia da Activision Blizzard não quebrou nenhum recorde, mas a audiência foi típica de um evento de Call of Duty.

O final de semana de lançamento da Liga Call of Duty, com o Minnesota RØKKR como anfitrião, aconteceu de 24 a 26 de janeiro e teve um pico de audiência de mais de 102.000 ao longo dos três dias de evento que iniciam a nova temporada. Tipicamente, a OpTic Gaming, uma das maiores marcas da história de CoD, domina a audiência. Neste ano, porém, as coisas parecem estar diferentes, de acordo com o EsportsCharts.

A Chicago Huntsmen, liderada por Hector “H3CZ” Rodriguez, fundador e ex-CEO da OpTic Gaming, foi o time mais popular do evento. Por isso, o pico de audiência aconteceu entre a Chicago Huntsmen e a OpTic Gaming, antigo time de Seth “Scump” Abner e Matthew “FormaL” Piper. A partida teve um máximo de 102.891 espectadores simultâneos, de longe o maior número do final de semana.

Já que a Chicago Huntsmen e a Dallas Empire são consideradas duas das melhores equipes do jogo, a partida entre as duas trouxe altos números. Ela teve um máximo de 85.701 espectadores em 24 de janeiro e foi a primeira partida da temporada de CoD: Modern Warfare.

Mas, além dos dois confrontos, a audiência tende a cair um pouco. A Atlanta FaZe, talvez melhor time do jogo, enfrentou a New York Subliners em 26 de janeiro, com máximo de 62.801 espectadores.

Outro fator para a audiência é a guerra entre Twitch e YouTube. Em 25 de janeiro, o YouTube garantiu os direitos de transmissão da Liga Call of Duty e da Liga Overwatch no lugar da Twitch, para tentar melhorar a posição da Google nos esports.

A próxima série da Liga Call of Duty está marcada para 8 e 9 de fevereiro. A London Royal Ravens será anfitriã e todos os times exceto Atlanta FaZe, OpTic Gaming Los Angeles, Florida Mutineers e Minnesota RØKKR irão participar.

