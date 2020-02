Fãs de Modern Warfare criam uma animação inspirado no jogo

Call of Duty: Modern Warfare pode ser um dos jogos FPS mais bonitos do mercado. No entanto, o jogo ficaria ainda melhor se fosse desenhado à mão e animado, não é?

Dois animadores, guzzu97 e pebblejang, foram responder à pergunta. Em uma impressionante animação, os artistas reproduziram três armas diferentes de Modern Warfare na perspectiva da primeira pessoa do jogo.

A primeira foi a Glock, ou X16 em Modern Warfare, com uma mira de ponto vermelho, seguido por uma FAMAS e depois uma pistola de 1911. Detalhes meticulosos foram colocados nas réplicas quase perfeitas das animações originais.

Com a segunda temporada quase aí, as novas armas GRAU 5.56 e Striker 45 poderão se juntar a seus irmãos animados em breve.

Se você quiser ver todo o processo de animação dos meros 12 segundos de filmagem, o guzzu97 lançou um vídeo com lapso de tempo dele estudando a animação do jogo na FAMAS, que também inclui ele desenhando, descrevendo e animando.

Com nada além do amor pela animação e as armas elegantes do Modern Warfare, os dois artistas se uniram e nos mostraram que a franquia Call of Duty ficaria bonita com um retrabalho animado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 16 de fevereiro.