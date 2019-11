Entenda o erro Savannah de Call of Duty: Modern Warfare

Erros e problemas de conexão não são novidade em grandes títulos multijogador, e Call of Duty: Modern Warfare não está imune.

Um dos erros mais comuns é uma mensagem simples que alerta o jogador de que o jogo não conectou a uma sessão online de um amigo. O status tem nome de “SAVANNAH”. Como a maior parte dos primeiros erros, há algumas soluções que podem funcionar, mas ainda não existe uma maneira definitiva de resolver o problema.

O código do erro dá uma dica para entender por que ele aparece ao tentar conectar à sessão de um amigo.

“Não é possível entrar na sessão, incompatível com dono da sala ou jogo está pausado. Status: SAVANNAH”, diz o código de erro.

Se o código Savannah aparecer, a primeira coisa que você deve fazer é conferir a versão do seu jogo. Pode ser que tenha havido uma atualização recente que você precisa baixar.

Se você ou o seu amigo não tiver a atualização mais recente, o jogo não permite que você se conecte ao servidor online, já que sua cópia do jogo tentaria usar alguns dos dados de outra forma. Você também não consegue entrar na fila normal, mas a mensagem de erro Savannah só aparece ao tentar jogar com um amigo.

No PC, ao abrir a Battle.Net, CoD deve procurar atualizações automaticamente e alertar se tiver algo a baixar antes de entrar nos modos online do jogo. Se o jogo não fizer isso ao abrir, abra o menu e procure a opção de procurar atualizações manualmente.

Os consoles são um pouco mais chatos. Será preciso sempre conferir manualmente se as plataformas não começarem a baixar automaticamente.

No Xbox One, é preciso abrir o menu de atualizações, na aba Gerenciar Jogo (Manage Game), e no PlayStation 4 será preciso encontrar o ícone do jogo, clicar no botão de opções e selecionar Procurar Atualizações (Check For Updates). As duas opções devem começar imediatamente a baixar as atualizações que você perdeu.

Isso deve resolver o erro Savannah a não ser que haja algo errado nos servidores de Modern Warfare.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de outubro.