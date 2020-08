Data de lançamento dos próximos recursos da 9ª temporada de Call of Duty: Mobile revelada

A nona temporada de Call of Duty: Mobile, Conquista, está finalmente aqui. Ela traz os recursos esperados do Armeiro e muitas mudanças no modo Battle Royale.

Embora isso possa ser vivenciado assim que a atualização da temporada for lançada, há mais algumas coisas que serão lançadas ao longo da temporada. A Activision revelou o que os jogadores podem esperar no futuro através do roteiro da nona temporada.

Modos 10 vs 10

Os modos 10-vs-10 Mata-Mata em Equipe e Dominação não serão jogáveis ​​no lançamento da nona temporada. De acordo com o roteiro da nona temporada, ela chegará em meados de agosto. Parece que os jogadores terão que esperar apenas alguns dias para experimentar o modo cheio de ação.

Imagem via Activision

Desafios sazonais

Três dos próximos recursos estarão disponíveis na forma de desafios sazonais. Isso inclui o rifle de atirador Outlaw com camuflagem Blood in Water, Vantagem Amped e o equipamento letal Thermite.

Enquanto Outlaw – Blood in Water e a Vantagem Amped estarão disponíveis em meados de agosto, o equipamento letal Thermite será lançado no final de agosto.

A Vantagem Amped reduz a velocidade de recarga do lançador de foguetes e aumenta a velocidade de troca de arma. O Thermite adere às superfícies e danifica os jogadores ao redor, queimando-os por alguns segundos.

Evento em destaque: Finest Hour

Também revelado no roteiro da nona temporada foi o evento Finest Hour. A Activision ainda não revelou uma data de lançamento prevista para o evento.

As placas precisam construir tropas atualizando suas armas no recurso Armeiro neste evento. Essas tropas podem ser usadas para anexar cidades ocupadas pelo Eixo. Os jogadores terão que selecionar a frente ocidental ou oriental no evento Finest Hour.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 14 de agosto.