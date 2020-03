Crimsix, DougisRaw e TeePee terminam partida de Warzone com 55 mortes

O mais novo jogo de battle royale do Call of Duty, Warzone, acaba de ser lançado ao público alguns dias atrás, e alguns profissionais já estão estabelecendo recordes incríveis de número de mortes em campo.

Um dos exemplos mais recentes foi o Crimsix, o Dougisraw, e o TeePee, do Dallas Empire, recentemente venceram o Warzone com 55 mortes por equipe.

Ao matar pouco mais de um terço do lobby, essa equipe já registrou uma das maiores contagens de mortes de qualquer esquadrão de três homens no mundo. Já é bastante difícil vencer uma partida com 150 jogadores, mas é inédito conseguir tantas mortes.

O Crimsix está na cena profissional de Call of Duty há algum tempo, o jogador de 26 anos ganhou mais títulos do que qualquer outro jogador na história do CoD e agora está jogando no Dallas como seu principal agente de combate.

Ele terminou o jogo com 29 mortes para si próprio, junto com quase 10.000 de dano. Enquanto isso, DougisRaw coletou 17 mortes e TeePee teve nove modestas mortes em seu nome.

Outra equipe que chegou perto desse número foi o trio de Colton “Viss” Visser da TSM, Jesse “Kraftyy” Kraft e Jordan “HusKers” Thomas da Rogue. Essa equipe foi capaz de conseguir 51 mortes por equipe, com HusKers coletando impressionantes 27 mortes em seu nome.

Infelizmente para ambas as equipes, o atual recorde conhecido de mortes em uma única partida da Warzone ainda pertence ao TMemory, que é um streamer do Reino Unido. Ele foi capaz de garantir 57 mortes, com número de mortes de dois dígitos espalhadas entre os três jogadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 12 de março.