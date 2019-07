Confira a primeira prévia da jogabilidade do modo Gunfight de Call of Duty: Modern Warfare

Fãs, este é o momento de vocês: está disponível a primeira prévia da jogabilidade do novo modo 2×2 de Call of Duty: Modern Warfare, Gunfight. Em uma pequena revelação hoje, quatro criadores de conteúdo (Syndicate, CouRageJD, TeePee e LEGIQN) se enfrentaram ao vivo na Twitch no novo modo.

Mesmo que seja apenas a jogabilidade do modo Gunfight e não uma partida multijogador normal, ainda fica marcada como a primeira revelação de imagens de dentro do jogo Call of Duty: Modern Warfare. As streams mostraram o que os fãs devem esperar das mecânicas e armas do jogo, mesmo que os mapas e regras tenham sido feitos especialmente para Gunfight.

Modern Warfare 2v2 Gunfight Reveal & Full MP Universe Reveal (August 1st)! #COD_Partner Syndicate – Modern Warfare 2v2 Gunfight Reveal & Full MP Universe Reveal (August 1st)! #COD_Partner – Call of Duty: Modern Warfare – Twitch

O jogo parece estar rodando em um PlayStation 4, mas não fica claro se é um modelo básico ou Pro. De qualquer forma, os gráficos estão muito mais bonitos que nos volumes anteriores da franquia. Os mapas mostrados hoje foram King, Pine e Stack, feitos para o modo Gunfight.

Gunfight é um novo modo exclusivo de Modern Warfare em que quatro jogadores se enfrentam em duplas. Na variante principal, as armas de todos os jogadores mudam a cada duas rodadas; em outra, eles podem pegar armas e saques que estiverem espalhados pelo (pequeno) mapa.

COD MW GUNFIGHT MODE REVEAL (FULL MP UNIVERSE REVEAL ON 8/1) #COD_PARTNER TeePee – COD MW GUNFIGHT MODE REVEAL (FULL MP UNIVERSE REVEAL ON 8/1) #COD_PARTNER – Call of Duty: Modern Warfare – Twitch

Se o tempo acabar, a prorrogação começa e uma bandeira aparece no mapa e os jogadores devem brigar por ela. É preciso capturar a bandeira ou derrotar a outra dupla para vencer a rodada, mas, se nenhuma das duas condições acontecer para nenhuma das duplas, a dupla com mais vida no fim da rodada vence.

Se quiser ver mais da jogabilidade multijogador, lembre-se de ficar de olho no dia 1º de agosto, quando a Activision e a Infinity Ward dizem que vão “revelar o universo multijogador de Call of Duty: Modern Warfare, com uma grande prévia da jogabilidade”.

Além disso, as duas empresas disseram que “ao longo do mês de julho, aguardem mais prévias, já que a revelação completa se aproxima”. Há, com certeza, muito mais informações vindo regularmente até o lançamento do jogo, em outubro.

Artigo publicado originalmente por Ben Walker em inglês no Dot Esports no dia 11 de julho.