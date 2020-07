Como subir de nível mais rápido em Call of Duty: Warzone

Os battle royales sempre buscam recompensar os jogadores pelo tempo gasto neles. Pela natureza repetitiva desse estilo de jogo, as recompensas costumam ser novos recursos ou melhorias visuais para os itens do jogo.

Warzone, o modo battle royale de Call of Duty, tem um sistema de nivelamento em que você pode desbloquear armas e outros itens que serão usados dentro do jogo. Ganhar XP também aumenta o nível do Passe de Batalha, que concede outras recompensas.

Vamos listar aqui algumas das melhores e mais rápidas formas de subir de nível em Warzone.

Ações dentro do jogo

Imagem via Activision

Ações dentro do jogo concedem como recompensa XP que ajuda o jogador a subir de nível. A mais simples delas é conseguir abates e uma melhor colocação; ambos concedem quantidades decentes de XP.

A ação mais eficaz de se fazer no jogo, porém, é completar os objetivos. Normalmente, você recebe objetivos diferentes depois de abrir caixas ou encontrar itens no chão. Os objetivos, quando completados, concedem XP bônus. Outro objetivo que concede XP rapidamente é de coletar recompensas, eliminando o jogador que mostra uma recompensa acima da cabeça.

Desafios e missões diárias

Imagem via Activision

Essa forma de ganhar XP é bem confiável, já que não é preciso encontrar as tarefas dentro do jogo; elas estarão destacadas na tela do menu. Os desafios diários são missões mais curtas que só ficam disponíveis por 24 horas e rotacionam depois. Normalmente, é preciso completar certas tarefas dentro do jogo para essas missões, que concedem XP como recompensa. Os desafios semanais são parecidos, mas ficam por uma semana, não um dia.

Nas Barracks também haverá missões que não exigem um tempo determinado para completar, mas que pedem certas tarefas em troca de XP. Elas podem ser de vários modos de jogo, então é importante conferir o modo antes de tentar completar o desafio, para não perder seu tempo.

Plunder

Imagem via Activision

É a melhor forma de ganhar XP em Warzone. Você recebe mais XP pela vitória no modo padrão, mas o Plunder é mais curto e permite que você ganhe mais por abates, já que os inimigos ressuscitam. O Plunder vai ajudar a subir de nível e completar seu Passe de Batalha mais rapidamente que outros modos de jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 04 de julho.