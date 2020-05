Como silenciar jogadores em Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare traz o microfone aberto, presente nos títulos anteriores. Mas, embora isso permita uma comunicação fácil, outras pessoas podem achar isso uma distração.

Para silenciar jogadores em Modern Warfare, inicie o jogo e selecione multijogador. Em seguida, selecione a guia Áudio no menu de configurações e role até a parte inferior da página para encontrar as configurações de bate-papo por voz.

Existem várias opções para silenciar jogadores no Modern Warfare. A opção de silenciar todos, exceto amigos, silencia todos os jogadores por padrão, exceto os amigos que você selecionou.

A opção “silenciar todos, exceto equipe” silencia todos os jogadores por padrão, exceto aqueles em sua equipe no PS4 ou Xbox One. Portanto, para falar com os amigos enquanto silencia todos os jogadores, basta participar de uma equipe. As duas opções finais são silenciar todos e ativar som de todos.

Por padrão, a opção ativar som todos estará selecionada.

Uma vez que silenciar todos esteja selecionado, ao ingressar em um jogo no modo multijogador, todos os jogadores serão silenciados por padrão, a menos que você aperte o botão silenciar enquanto passa o mouse sobre o nome deles.

Captura de tela via Activision

Outras opções de som estão disponíveis em Modern Warfare. Para diminuir o volume do jogo, role até o controle deslizante de volume principal e puxe-o para esquerda. Da mesma forma, o volume dos efeitos é relativamente alto. Isso pode ser alterado usando o mesmo método. Por padrão, essas opções estão em 100.

Se os jogadores não estiverem satisfeitos com as configurações, basta pressionar o botão triângulo no PS4 ou o botão Y no Xbox One para redefinir todas as configurações para o padrão.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 25 de outubro de 2019.