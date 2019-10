Como resolver o problema dos Desafios Diários de Call of Duty: Modern Warfare

O modo multijogador de Call of Duty: Modern Warfare teve diversos problemas, incluindo um erro nos Desafios Diários.

O erro faz com que todo e qualquer progresso feito nas missões não seja salvo. Isso impede os jogadores de completarem desafios e conseguirem prêmios.

Por sorte, parece haver uma solução rápida que reinicia o contador e deixa você voltar direto para o meio da ação toda.

Se você estiver no meio de um desafio como “Encontrar 40 inimigos no mapa”, confira se seu progresso está sendo salvo em toda partida. Se você estiver fazendo a ação e a barra não estiver se enchendo. Saia do jogo e feche o processo.

Forçar o jogo a reiniciar deve pôr um fim ao que quer que esteja causando os problemas. Quando você tiver voltado ao jogo, pode ser que já veja o progresso, mas não entre em pânico se ele não estiver aparecendo.

Os relatos no Reddit são mistos em relação ao progresso ser salvo em cada desafio individual, mas, mesmo que você não tenha sorte e perca o progresso, ao menos o contador estará funcionando.

Só para garantir, é bom que você jogue algumas partidas e confira depois de todas elas se os desafios estão sendo contados. Se não estiverem, pode ser que você precise reiniciar novamente ou desaligar seu console para aplicar a correção.

Mesmo que a correção funcione pra você, não é permanente e você provavelmente terá o mesmo problema outra vez. Todo esse erro é algo em que os desenvolvedores de CoD precisarão trabalhar, para que os jogadores possam simplesmente jogar sem precisar ficar garantindo que não estavam perdendo tempo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de outubro.