Como jogar o evento A Melhor Hora em Call of Duty: Mobile

O evento de Call of Duty: Mobile ,A Melhor Hora chegou. O evento destacado da nona temporada dará aos jogadores a chance de ganhar Nikolai Belinski, o MSMC com a camuflagem Rosie e muito mais. Isso vai durar até 2 de setembro.

O evento é diferente de qualquer outro evento anterior do jogo. Neste, os jogadores têm de escolher um lado entre as forças aliadas para derrotar o eixo na Europa devastada pela guerra. Os jogadores podem ficar do lado do Ocidente Aliado ou do Oriente Aliado.

Qual é o objetivo principal?

O principal objetivo do evento A Melhor Hora é libertar o centro da cidade. Pode ser Berlim ou Bayern com base no lado que você escolheu. Para libertar essas cidades centrais, os jogadores terão que conquistar várias outras cidades que levam a ela. O truque neste evento é encontrar a melhor rota para fazer isso.

Imagem via Activision

O ataque a todas as cidades dará aos jogadores Nikolai Belinski. O ataque à cidade central, por outro lado, recompensará os jogadores com a MSMC – Rosie.

Como atacar cidades

A primeira coisa a fazer antes de lançar um ataque é reunir tropas. Essas tropas podem ser coletadas simplesmente jogando partidas multijogador ou Battle Royale. As tropas que você recebe por partida serão indicadas no topo depois que uma partida for concluída. Os jogadores obterão mais tropas ao jogar os modos 10v10 recém-lançados.

Os jogadores também terão que tornar seus soldados mais fortes para libertar a Europa. Isso pode ser feito atualizando seus níveis de arma no armeiro. Os níveis totais de todas as suas armas serão indicados na tela do Evento A Melhor Hora. Quanto mais nível, mais fortes são suas tropas.

Feito isso, clique na opção “ver mapa” no canto inferior direito da tela do evento. Os jogadores poderão ver um mapa da Europa com estrelas em várias cidades importantes. Basta selecionar essas estrelas e clicar no botão de ataque. Cada ataque também concederá algumas recompensas.

Outras dicas

Antes de lançar um ataque, é importante analisar as vítimas que você pode enfrentar. Estes serão indicados ao selecionar uma cidade na página do evento. É importante traçar estratégias de ataques de acordo com essas estatísticas.

Cidades inimigas são mais fáceis de atacar quando outras ocupadas por aliados as cercam.

Chamar um amigo para obter reforços antes de um ataque tornará as coisas ainda mais fáceis. Se o ataque for bem-sucedido, o amigo também receberá algumas recompensas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 20 de agosto.