Uma nova temporada de conteúdo chegou em Call of Duty: Warzone e Modern Warfare, trazendo consigo 100 níveis de novos desbloqueáveis para os jogadores.

Muito conteúdo pode ser desbloqueado através do passe de batalha gratuito. Mas se quiser ganhar a maior parte das novidades nesta temporada, você precisará comprar o passe de batalha.

Como desbloquear o passe de batalha da 5ª temporada em Call of Duty: Warzone e Modern Warfare

Captura de tela via Activision

Para desbloquear o passe de batalha, simplesmente navegue até a seção “Passe de batalha” do menu na parte superior da tela no modo multijogador do CoD: Warzone ou Modern Warfare.

Captura de tela via Activision

Você precisará comprar pontos CoD para desbloquear o passe. O passe de batalha básico é 1.000 pontos CoD, mas há uma versão mais cara com 20 níveis já desbloqueados que custa 2.400 pontos CoD.

Além de todos os desbloqueáveis cosméticos, o passe de batalha também contém 1.300 pontos CoD para desbloquear, o que significa que você pode financiar o passe da próxima temporada apenas jogando o jogo e economizando os pontos até a próxima temporada.

Captura de tela via Activision

Níveis adicionais podem ser comprados por mais pontos CoD, portanto, se houver algo chamando sua atenção, você pode comprar o seu acesso instantaneamente se estiver disposto a pagar a conta. A nova ISO SMG é desbloqueada no nível 15 e o rifle de assalto AN-94 pode ser adquirido atingindo o nível 31.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 05 de agosto.