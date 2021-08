Como desbloquear o EM2 e o TEC-9 em Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone

Mais duas novas armas estão imediatamente se juntando à lista na quinta temporada de Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, e elas são muito diferentes uma da outra.

A primeira arma, a EM2, é um fuzil de assalto totalmente automático que é um “Fuzil de assalto totalmente automático. Fuzil britânico completo com bom controle de disparo. A lente embutida de baixa ampliação melhora a precisão. Taxa de cadência mais lenta com alcance confiável.”

If you want the upper hand, arm yourselves to the teeth.



Gear up with the Season Five Battle Pass. Coming to #BlackOpsColdWar and #Warzone on August 12th at 9 PM PT. pic.twitter.com/wnqCRsJpih — Call of Duty (@CallofDuty) August 11, 2021

A segunda arma será familiar para muitos. A TEC-9 é uma submetralhadora semiautomática com “Precisão melhorada de alcances mais longos com baixo recuo e taxa de cadência mais lenta. Dano considerável com alcance moderado”.

Veja como pegar as duas armas na quinta temporada.

Como desbloquear o EM2 e o TEC-9 em Warzone ou Black Ops Cold War

Screengrab via Activision

No início da quinta temporada, o EM2 é desbloqueado no nível 15 do passe de batalha e o TEC-9 é desbloqueado no nível 31. Ambas as armas podem ser obtidas gratuitamente apenas jogando o jogo e aumentando o nível do passe de batalha.

Screengrab via Activision

Se quiser, você pode comprar a segunda versão do passe de batalha, que desbloqueará rapidamente 25 níveis, dando acesso instantâneo ao EM2 e deixando você apenas seis níveis de distância do TEC-9. De qualquer maneira, se você jogar Black Ops Cold War ou Warzone o suficiente, as armas serão suas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 12 de agosto.