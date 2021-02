Como corrigir o erro ‘não é possível conectar-se a serviços online’ em Call of Duty: Warzone?

Call of Duty: Warzone percorreu um longo caminho desde seu lançamento no início de 2020. Embora ainda possa haver alguns soluços aqui e ali que afetam negativamente a jogabilidade, eles não chegarão perto de erros de servidor que nem mesmo permitem que você faça login no jogos.

O erro "não é possível conectar-se a serviços online" no Warzone geralmente aparece enquanto você inicia o jogo ou quando tenta entrar em qualquer um dos modos multijogador. O erro está principalmente relacionado a problemas relacionados ao servidor que surgem quando Warzone fica sobrecarregado com picos de jogadores. Cada nova atualização de conteúdo ou um evento sazonal pode atrair mais jogadores do que o normal, pegando os servidores desprevenidos.

Embora seja necessário esperar que a Raven Software implemente uma atualização definitiva para consertar os servidores, há algumas coisas que você pode tentar para evitar o problema. Mesmo que você possa se espremer no meio da multidão e entrar em uma partida de Warzone, sempre será uma excelente ideia verificar se alguma falha no servidor está sendo relatada.

Veja como você pode corrigir o erro "não é possível conectar-se a serviços online" em Call of Duty: Warzone.

Verifique o status do servidor de Warzone

Se houver uma queda global do servidor, mesmo o melhor de seus esforços pode não ser suficiente para colocá-lo em uma partida de Warzone. Para viver e lutar outro dia, você precisará economizar suas forças.

Verifique o status do servidor de Warzone por meio do rastreador oficial da Activision. Escolha sua plataforma preferida e veja se os servidores estão funcionando. Se os servidores estiverem inativos ou em manutenção, você precisará aguardar a implementação de uma correção oficial.

Você também pode seguir a Infinity Ward, Raven Software e Activision no Twitter para obter as atualizações mais recentes sobre os períodos de manutenção e tempo de inatividade do servidor.

Mude seu DNS

Quando os servidores estão bem e você ainda não consegue se conectar aos serviços online, você precisa resolver o problema por conta própria.

Você está atribuído a um servidor DNS pelo seu provedor de serviços de Internet (ISP) por padrão e eles podem nem sempre estar nas melhores condições. Assim que seu DPS ficar lento, você começará a ter todos os tipos de problemas de conectividade, incluindo o erro de Warzone em questão.

Alterar seu DNS para um mais disponível comercialmente permitirá que você solucione problemas para ver se o DNS é a raiz de seus problemas.

Experimente o Google, o Norton ou qualquer outro DNS público que você conheça no seu PlayStation, Xbox ou PC. Certifique-se de sair do Warzone antes de alterar seu DNS e tente relogar depois de aplicar suas novas configurações.

Reinicie seu roteador

Imagem via Activision

Se uma simples mudança de DNS não foi suficiente para levá-lo de volta ao Warzone, combiná-lo com uma reinicialização do roteador pode aumentar significativamente suas chances. Reiniciar seu roteador permitirá que você restabeleça uma rota diferente entre sua conexão e os servidores do jogo.

Enquanto você está nisso, também pode ser uma boa idéia reiniciar o PC e o roteador apenas para eliminar a possibilidade de uma falha de software. Ambos devem estar online novamente ao mesmo tempo, então você estará cobrindo mais bases sem perder nenhum tempo extra.

Esperar cerca de 20 a 30 segundos após desligar o roteador é geralmente recomendado, apenas para dar um pouco de tempo para que ele esfrie.

Experimente o encaminhamento de porta

O encaminhamento de porta era uma das formas mais comuns de reduzir o ping em jogos online no início da década de 2010. A necessidade de encaminhamento de porta diminuiu conforme os jogadores ao redor do mundo obtinham acesso a conexões de internet melhores e mais estáveis, mas ainda pode ser útil para corrigir erros como "não é possível conectar-se a serviços online".

Este método é bastante avançado e requer algum nível de conhecimento técnico sobre o seu roteador. Você pode não querer entrar nisso se não tiver experiência anterior com ajustes semelhantes.

Você precisará navegar pela interface de usuário do roteador para definir as portas a seguir e o processo irá variar de acordo com o tipo e a marca do seu modem.

PC

TCP: 3074,27014-27050

UDP: 3074,3478,4379-4380,27000-27031,27036

PlayStation

TCP: 1935,3478-3480

UDP: 3074,3478-3479

Xbox

TCP: 3074

UDP: 88.500,3074-3075,3544,4500

Você pode consultar o manual do usuário do roteador e orientar-se na troca de portas ou pesquisar no Google um guia feito sob medida para a marca do seu modem.

Contate a Activision e seu ISP

Nos casos em que o encaminhamento de porta não parece resolver o problema para você, as raízes do erro podem ser mais profundas do que você pensa. Você precisará da ajuda de profissionais para investigar mais a fundo o problema. A Activision e seu ISP serão equipados para descobrir o que o está mantendo longe dos servidores.

Se você não tiver problemas com a Internet, exceto Warzone, entrar em contato com a Activision por meio de um tíquete de suporte será uma ideia melhor. Informe-os sobre todas as etapas que você realizou ao tentar corrigir o erro sozinho e forneça detalhes sobre a qualidade da sua conexão. Um profissional de suporte deve guiá-lo pelo resto do processo e informá-lo de que pode ser necessário envolver o seu ISP quando necessário.

Antes de recorrer a esta etapa, você pode tentar se conectar ao Warzone com seus dados móveis. Ative o recurso de ponto de acesso do telefone e conecte-se a ele por meio de Wi-Fi ou compartilhamento USB. Se o erro desaparecer, isso significa que sua conexão doméstica pode ser o problema e seu ISP pode ajudá-lo a resolvê-lo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 12 de fevereiro.