Como corrigir erro de fila do servidor de Call of Duty: Warzone

Cada atualização de conteúdo atrai novos jogadores ou faz com que os antigos voltem ao seu jogo favorito. Você pode encontrar vários erros de conexão ao tentar fazer logon no Call of Duty: Warzone durante um dia cheio, e a fila tenta resolver isso.

Na maioria das vezes, você não ficará preso em um erro quando Warzone decidir colocá-lo em uma fila. Pense nos servidores como uma pequena porta e imagine multidões de jogadores entrando ao mesmo tempo. Você precisaria formar uma fila e todos basicamente entrariam mais rápido. Mas, a fila do servidor às vezes pode falhar e fazer com que você fique preso. Quando isso acontecer, você precisará resolver o problema por conta própria e aplicar as seguintes correções para que possa voltar à ação.

Como você pode corrigir o bug do Server Queue em Call of Duty: Warzone ?

Compreenda o sistema Server Queue

A maneira da Activision de lidar com a demanda pode parecer menos do que ideal, mas o sistema de fila permite que os servidores funcionem sem problemas. Sem os sistemas de fila, os jogadores poderiam experimentar lag e ping extremos, tornando o jogo desafiador de jogar.

Assim que você for colocado em uma fila, a Activision Blizzard recomenda que você permaneça na fila até que ela termine. Sair ou reiniciar o Warzone fará com que você perca seu lugar na fila, aumentando o tempo total que levará para fazer o login.

Se você está encontrando erros de fila no inicializador, certifique-se de ter verificado tudo na lista a seguir.

Digite o nome da sua conta Blizzard e senha corretamente.

Digite o código do autenticador com rapidez e precisão.

Aceite quaisquer termos de uso ou acordos de licença imediatamente.

O que você pode fazer se estiver preso na fila e não conseguir entrar em Warzone?

As filas geralmente duram cerca de cinco a 10 minutos. Se você está na fila há mais tempo, pode haver um problema a mais. Será uma boa ideia verificar o status do servidor de Warzone por meio da página dedicada da Activision e do Down Detector.

Se você vir outros usuários relatando o mesmo problema ou servidor marcado como inativo, você não terá escolha a não ser esperar que eles voltem a funcionar. Ficar de olho na conta oficial do Twitter do Call of Duty pode lhe dar uma vantagem para quando os servidores ficarem online novamente, uma vez que normalmente informa os jogadores através das redes sociais.

Em muitos casos em que os servidores estão online, mas você ainda está sendo colocado em filas, você terá alguns remédios caseiros que pode aplicar para corrigir o problema.

Reinicie seu roteador e PC / console

Se os servidores não estiverem desligados, deve haver outro problema de conectividade, fazendo com que você fique preso na fila. Reinicializar seu roteador permitirá que você conserte quaisquer anomalias que possam ter acontecido e estabelecer uma nova rota para os servidores através de seu ISP.

Considerando que isso provavelmente levará alguns minutos, não fará mal nenhum reiniciar o seu PC ou console simultaneamente. Isso permitirá que você exclua quaisquer falhas de software que possam ter causado o erro em primeiro lugar. Espere pelo menos 20 segundos ou mais antes de ligar os dispositivos, apenas para dar-lhes um pouco de tempo para respirar.

Experimente uma conexão com fio

O Wi-Fi pode ser conveniente, mas está longe de ser eficiente o suficiente para jogos competitivos. Embora a maioria dos jogadores não perceba a diferença na maioria dos casos, uma pequena variação no Wi-Fi pode causar erros de conectividade.

Mudar para uma conexão com fio garantirá que seu Wi-Fi não seja o culpado e deve melhorar um pouco seu ping a longo prazo. Se você não pode tentar uma conexão com fio devido à logística, você sempre pode tentar colocar seu roteador e console mais perto para aumentar a potência do sinal de seu Wi-Fi. Você pode até considerar adaptadores Wi-Fi para cobrir distâncias mais longas.

Experimente diferentes endereços DNS

Os servidores DNS geralmente funcionam bem sem grandes problemas, mas até eles podem ficar inativos. A maioria dos usuários normalmente usa o endereço DNS padrão atribuído por seu ISP. Durante o horário nobre em sua área local, esses endereços DNS podem ficar obstruídos e causar erros de conexão em jogos online.

Mudar para um endereço DNS disponível comercialmente, como Google ou OpenDNS, permitirá que você solucione problemas em seus servidores locais enquanto conserta o erro da fila do servidor.

Tente usar dados da rede celular

A melhor maneira de solucionar problemas de sua rede doméstica será usar algo totalmente diferente. Se você tiver um plano de dados de celular à sua disposição, não terá que viajar para nenhum outro lugar, pois pode compartilhar facilmente sua conexão de celular habilitando as configurações de hotspot em seu telefone.

Você pode se conectar ao ponto de acesso do seu telefone por meio de Wi-Fi ou Tethering USB. Depois de trocar de rede, tente se conectar ao jogo mais uma vez. Se você se conectar com sucesso ao Warzone sem ser interrompido por quaisquer filas, você precisará entrar em contato com seu ISP.

Informe o seu ISP sobre a sua situação e todas as etapas de solução de problemas que você tentou para corrigir o erro da fila do servidor. Na maioria dos casos, eles devem ser capazes de consertar tudo com uma reinicialização. Considerando que eles terão acesso a mais dados sobre sua rede doméstica do que você mesmo pode descobrir, eles também podem instruí-lo com algumas etapas extras que você pode tentar corrigir o erro de fila do servidor no Warzone.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 25 de abril.