Como assistir ao torneio de Warzone de NICKMERCS, MFAM Gauntlet

Outra semana, outro torneio de Call of Duty: Warzone valendo muito dinheiro. A competição da semana começa com o MFAM Gauntlet de NICKMERCS, valendo 50.000 dólares.

Com tanto dinheiro em jogo, todos os grandes jogadores vão tentar participar do battle royale de Call of Duty, então deve ser um torneio intenso.

Como assistir ao torneio de Warzone de NICKMERCS

O torneio funciona no formato Quads. A regra principal é que a razão entre abates e mortes dos quatro jogadores de cada time precisa somar menos de 16.

Alguns dos maiores jogadores do jogo, como TeePee, e profissionais da cena atual, como Attach e Apathy, estão entre os participantes. Até gigantes do Fortnite como Tfue e Aydan estão participando.

Você pode acompanhar tudo pelo site MFAM.gg, que está transmitindo a stream de NICKMERCS e mostrando as chaves e a lista de times.

Outras opções possíveis são a maior parte do diretório da Twitch de Call of Duty: Modern Warfare. Alguns jogadores também vão transmitir no YouTube, então o diretório de lá terá alguns competidores.

O campeonato começa na terça-feira, 26 de maio, às 17h BRT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 25 de maio.