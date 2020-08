Finalmente está aqui. A revelação mundial do próximo título da franquia Call of Duty, Black Ops: Cold War, está virando a esquina.

O jogo foi divulgado uma semana antes da revelação, que acontecerá no dia 26 de agosto em Verdansk, de acordo com a mídia social do CoD. Acredita-se que a data de lançamento e as plataformas do jogo serão reveladas.

𝚃𝚒𝚖𝚎 𝚒𝚜 𝚝𝚒𝚌𝚔𝚒𝚗𝚐, 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚊𝚗𝚐𝚎𝚛 𝚒𝚜 𝚛𝚎𝚊𝚕.



𝚆𝚘𝚛𝚕𝚍𝚠𝚒𝚍𝚎 𝚁𝚎𝚟𝚎𝚊𝚕 𝙰𝚞𝚐𝚞𝚜𝚝 𝟸𝟼. pic.twitter.com/Nflp2vEVBK — Call of Duty (@CallofDuty) August 20, 2020

Demorou muito para obter o vídeo, que foi desbloqueado por figuras da comunidade de CoD resolvendo um ARG complicado de uma semana com o tema da Guerra Fria.

Como assistir a revelação de Call of Duty Black Ops: Cold War em Warzone

Tudo o que sabemos até agora sobre a revelação de Black Ops: Cold War é que integrará Verdansk de alguma forma. Isso significa que Call of Duty: Warzone será o lugar para estar em 26 de agosto.

𝙺𝙽𝙾𝚆 𝚈𝙾𝚄𝚁 𝙷𝙸𝚂𝚃𝙾𝚁𝚈 𝙾𝚁 𝙱𝙴 𝙳𝙾𝙾𝙼𝙴𝙳 𝚃𝙾 𝚁𝙴𝙿𝙴𝙰𝚃 𝙸𝚃.



𝚅𝚎𝚛𝚍𝚊𝚗𝚜𝚔. 𝙰𝚞𝚐𝚞𝚜𝚝 𝟸𝟼. pic.twitter.com/CBxzAToM0H — Call of Duty (@CallofDuty) August 21, 2020

As especulações estão aumentando sobre o que acontecerá e como o jogo será revelado. A revelação da semana passada de um míssil nuclear sob o mapa é uma boa dica.

O míssil pode decolar e mudar o mapa ou de alguma forma revelar o trailer. De qualquer forma, se você quiser ser um dos primeiros a experimentar a revelação, provavelmente deve entrar na fila do Warzone.

Enquanto isso, o site PawnTakesPawn, usado no ARG, agora mostra um rolo de filme datado de 26 de agosto, portanto, uma localização dentro do mapa do Warzone pode ser revelada através desse site.

Imagem via PawnTakesPawn.com

Se você não puder estar presente dentro do Warzone para o evento, haverá muitas pessoas transmitindo ao vivo. A revelação provavelmente também aparecerá no YouTube não muito tempo depois de ter sido divulgada.

O artigo original será atualizado nos próximos dias se a Activision ou a Treyarch revelar mais informações sobre como aproveitar a revelação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 21 de agosto.