Começou a semana de XP dobrado em Call of Duty: Black Ops 4

O próximo período de XP dobrado de Call of Duty: Black Ops 4 começou oficialmente.

Por causa do campeonato 2019 da Liga Mundial de Call of Duty, que acontece nesta semana, a Treyarch instaurou a “Semana dos Campeões”, com XP dobrado de 12 a 16 de agosto. O evento de cinco dias terá XP em dobro, XP de arma em dobro, Plasma Nebulium em dobro no modo Zumbis e Méritos em dobro no modo Blackout.

O CWL 2019 é o maior evento de esports de Call of Duty do ano, com premiação total de 2 milhões de dólares. Os 32 maiores times do mundo vão competir na Pauley Pavilion, uma arena que fica no campus da UCLA, na Califórnia, onde jogam os times de basquete da Universidade.

Enquanto os profissionais se preparam para o grande evento, qualquer um pode entrar no Black Ops 4 e subir de nível mais rapidamente graças à semana de XP dobrado. É possível ganhar XP em dobro jogando multijogador público, League Play e Zumbis.

O período de XP em dobro da Semana dos Campeões termina em 16 de agosto às 14h do horário de Brasília. O Campeonato 2019 de CoD acontece em Los Angeles, de 14 a 18 de agosto.

Artigo publicado originalmente por Justin Binkowski em inglês no Dot Esports no dia 12 de agosto.