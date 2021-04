CoD: Mobile e Warzone está entregando 3 soldados épicos em evento de colaboração

Como um míssil nuclear demoliu Verdansk em Call of Duty: Warzone, o tempo voltou para dar aos jogadores um novo mapa. Para comemorar o lançamento de Verdansk ’84, a Activision está trazendo um evento de colaboração para CoD: Mobile, que está dando três soldados épicos.

O Resgate do Agente Radioativo está atualmente ativo no menu de eventos do CODM. Por meio dele, os jogadores podem pegar um dos três soldados épicos, que são o Hazmat Bomber, o Soap - Hazmat e o TEDD. O evento ficará ativo até o dia 6 de maio às 21h.

Imagem via Activision

Para adquirir um dos soldados, tudo o que você precisa fazer é vincular sua conta oficial do Call of Duty ao CODM. Então, você deve jogar uma partida de Warzone usando a mesma conta. Se você fizer isso, um token de troca estará disponível na caixa de correio do CODM dentro de 72 horas. Este token pode ser usado para pegar um dos soldados épicos.

Se você não tem uma conta Call of Duty, você pode criar uma no site oficial aqui. Feito isso, vá para as configurações sociais do CODM e clique no botão Call of Duty. Insira seus detalhes de login para vincular as duas contas. Você também receberá o Ghost - Stealth Operator se estiver fazendo isso pela primeira vez.

O novo Verdansk '84 introduziu sete novos locais, enquanto outros cinco foram redesenhados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 23 de abril.