Call of Duty: Warzone terá salas para 150 jogadores

O battle royale da Infinity Ward para Call of Duty: Modern Warfare tem uma contagem de jogadores significativamente maior que o Black Ops 4.

Hoje cedo, os desenvolvedores de CoD: Modern Warfare revelaram o mais recente modo de jogo Battle Royale gratuito, confirmando rumores anteriores. O Warzone contará com até 150 jogadores por lobby, ou seja, 50 jogadores a mais do que o battle royale do Black Ops 4, que contou com cerca de 100 jogadores, mas as partidas geralmente começam com menos.

O mapa é muito maior que o de Black Ops 4 e apresenta seu próprio sistema 1-vs-1 na Prisão. Os jogadores podem assistir enquanto aguardam a próxima luta, o que lhes permite reaparecer, dependendo do sucesso. Outros locais significativos incluem uma estação de TV, cidade de armazenamento, colinas, prisão e base militar.

O Warzone tem cerca de 90 jogadores a mais do que o Apex Legends da Respawn e 50 a mais do que o mais conhecido título de battle royale, Fortnite , tornando-o um dos maiores BRs tradicionais na maioria das plataformas.

Esse aumento na contagem de jogadores normalmente sobrecarregaria a rede e o jogo, considerando a quantidade de jogadores conectados ao mesmo tempo. Isso pode resultar em quedas ou rasgos no FPS. Mas a Infinity Ward tomou medidas para garantir que isso não ocorra, especialmente em hardware otimizado como o PS4 Pro, de acordo com um relatório de Charlie Intel após um teste de reprodução.

Warzone será lançado amanhã e será gratuito para jogar. Os jogadores podem se juntar aos seus amigos em vários sistemas, já que o Warzone apresenta crossplay, bem como o Modern Warfare.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 09 de março.