Call of Duty: Warzone terá progressão compartilhada com Modern Warfare

Os donos de Call of Duty: Modern Warfare terão sua progressão no Passe de Batalha unificada com o próximo modo Warzone, de acordo com Charlie Intel.

Jogar partidas de Warzone lhe dará XP para passar de nível seu Passe de Batalha da temporada se você também tiver Modern Warfare. Se você não tiver o Modern Warfare, mas joga Warzone, terá o mesmo passe de segunda temporada.

Isso significa apenas que os jogadores de Warzone jogarão bem no meio da segunda temporada do Passe de Batalha, quando o modo for lançado amanhã e eles já poderão ganhar progresso jogando o jogo.

Jogadores que possuem o Warzone e o Modern Warfare “terão acesso a algum conteúdo cosmético adicional”, de acordo com Charlie Intel. Isso inclui o conteúdo de Modern Warfare da primeira temporada que jogadores de Warzone gratuitos não poderão acessar, por exemplo.

Para quem quiser comprar skins, os Call of Duty Points também serão transferíveis entre os dois jogos. No entanto, não haverá diferenças de jogabilidade para quem joga o battle royale. As únicas diferenças serão cosméticas, para manter o jogo justo.

O Warzone será lançado amanhã, 10 de março, e será gratuito para PC, PS4 e Xbox One.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 09 de março.