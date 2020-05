Call of Duty: Warzone será atualizado para os consoles da próxima geração

Os fãs de Call of Duty: Warzone poderão aproveitar o battle royale no futuro próximo. Os desenvolvedores confirmaram em uma entrevista à GamerGen hoje que o jogo será atualizado para os consoles da próxima geração.

O diretor narrativo da Infinity Ward, Taylor Kurosaki, e o diretor criativo Amos Hodge, da Raven Software, confirmaram que planejam apoiar o Warzone por “algum tempo” e os fãs provavelmente podem esperar uma entrada nos novos consoles.

“Eu sei que nosso plano é que Warzone esteja disponível por algum tempo, então, assim que esses novos sistemas estiverem disponíveis, tenho certeza de que os apoiaremos”, disse Kurosaki.

Esta é uma ótima notícia para os fãs de Warzone que estavam preocupados com a perda de suporte do jogo depois que Modern Warfare não é mais o título atual de Call of Duty. Também confirma que haverá mais opções para os jogadores de Call of Duty, além do lançamento anual.

Os desenvolvedores também confirmaram que não têm planos de portar o Warzone para o Google Stadia no momento, mas isso pode mudar no futuro.

O PlayStation 5 e o Xbox Series X estão programados para serem lançados durante a temporada de férias de 2020, mas ainda não têm uma data de lançamento confirmada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 03 de maio.