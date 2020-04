Call of Duty: Warzone atinge 50 milhões de jogadores em seu primeiro mês

Há cinquenta milhões de jogadores no Call of Duty: Warzone desde o lançamento do battle royale no mês passado, anunciou hoje a Activision.

A Activision fez o anúncio hoje, 10 de abril, depois que o Warzone foi lançado ao público em 10 de março. Anteriormente, foi anunciado que 30 milhões de jogadores jogaram nos seus primeiros 10 dias.

Over 50 million players.



Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U — Call of Duty (@CallofDuty) April 10, 2020

O título gratuito de battle royale, disponível com jogabilidade entre as plataformas PS4, PC e Xbox, foi um sucesso desde o seu lançamento. Desde então, hackers e problemas de equilíbrio na jogabilidade o atormentam, mas as pessoas ainda parecem gostar.

A Activision compartilhou o novo número de jogadores 31 dias após seu lançamento. Comparado a outros battle royales, o Apex Legends alcançou 50 milhões de jogadores em 28 dias e o Fortnite atingiu 45 milhões de contas registradas em 16 semanas, de acordo com o analista do setor Daniel Ahmad.

Warzone também foi o principal jogo gratuito da PlayStation Network no mês passado, enquanto Modern Warfare foi o principal jogo pago, apesar de ter sido lançado em outubro.

A atualização da terceira temporada de Modern Warfare foi lançada na quarta-feira, 8 de abril, adicionando novos mapas ao multijogador, novos Operadores, duas novas armas e esquadrões de quatro homens ao Warzone.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 10 de abril.