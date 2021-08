Call of Duty: Vanguard terá zumbis?

Call of Duty: Vanguard foi finalmente revelado oficialmente e os fãs terão muito conteúdo novo para desfrutar quando o jogo for lançado em 5 de novembro.

O icônico jogo multijogador Call of Duty estará disponível com 20 mapas no lançamento e uma nova campanha contará com quatro personagens jogáveis ​​em vários cenários da Segunda Guerra Mundial. Mas alguns fãs inicialmente ficaram preocupados com o fato de o Vanguard não ter um modo Zumbis, que se tornou uma obrigatoriedade da série.

A boa notícia é que o Vanguard terá um modo Zumbis e seu desenvolvimento será liderado pela Treyarch Studios, a equipe por trás das iterações mais populares do modo Zumbis.

Treyarch + Zombies. Name a more iconic duo…. I'll wait.



For the first time, we’ll have a crossover in #Vanguard with the new Zombies game mode led by @Treyarch.



More news will come, probably around spooky season. pic.twitter.com/hXIQ2B7weq — Call of Duty (@CallofDuty) August 19, 2021

Call of Duty: Vanguard apresenta o primeiro cruzamento da franquia entre desenvolvedores para Zumbis, já que a Treyarch está liderando o desenvolvimento para o modo Zumbis, enquanto a Sledgehammer Games trabalha nos outros modos do Vanguard. Isso permitirá que o novo modo Zumbis sirva como um precursor para o modo Black Ops Cold War Zumbis, revelando novos detalhes enquanto os jogadores lidam com hordas de inimigos.

O modo Zumbis do Vanguard “se entrelaça” com a história do Dark Aether, mas também “inova na jogabilidade básica pela qual o modo é famoso”. Detalhes sobre o próximo modo Zumbis não estão disponíveis no momento, mas os fãs podem esperar mais informações antes de o jogo ser lançado.

O site do Call of Duty garante aos jogadores que eles podem esperar uma “prévia detalhada” do próximo modo Zumbis com a aproximação do Halloween.

Call of Duty: Vanguard será lançado em 5 de novembro e já está disponível para pré-venda.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 19 de agosto.