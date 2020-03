Call of Duty registra mais de 30 milhões de horas assistidas na Twitch após o lançamento do Warzone

O tão esperado lançamento de Call of Duty: Warzone foi recebido com uma recepção crescente na Twitch na semana passada. O jogo acumulou mais de 30 milhões de horas assistidas nos primeiros sete dias na plataforma, de acordo com dados da Stream Hatchet.

O número foi suficiente para se tornar a categoria mais assistida na Twitch na semana passada, derrotando o League of Legends, que tinha 22 milhões de horas assistidas na plataforma de 10 a 16 de março.

Ultrapassar a marca de 30 milhões de horas é particularmente digno de nota devido à frequência com que o número é eclipsado. Normalmente, jogos como League ou Dota 2 registram mais de 30 milhões de horas assistidas uma vez por ano durante seus maiores eventos de e-sports, o Campeonato Mundial de League e o The International. Mas a maioria dos jogos nunca atinge essa marca.

O forte início de Warzone na Twitch é comparável ao do Apex Legends, que também alcançou mais de 30 milhões de horas assistidas nas primeiras semanas na Twitch. Mas o sucesso de Apex teve vida curta, uma vez que o título caiu na irrelevância da Twitch apenas um mês ou mais depois de publicar uma audiência dominante.

Embora o início forte do CoD valha a pena acompanhar, o sucesso do jogo dependerá da manutenção de criadores de conteúdo influentes.

Entre os streamers mais assistidos na semana passada, Summit1g liderou. O ex–profissional do CS:GO registrou 3,20 milhões de horas assistidas, com uma média de 35.538 espectadores desde o lançamento do jogo. Ele jogou o jogo por pouco mais de 90 horas em stream.

Outros streamers notáveis ​​para o jogo incluíram o Dr. Disrepect, que tinha 1,32 milhão de horas assistidas, jogando o jogo com uma média de 39.860 espectadores.

