Call of Duty: Modern Warfare atrai mais de 450.000 espectadores na Twitch no lançamento de Warzone

Os fãs de Call of Duty estão animados por finalmente poder jogar Warzone, novo modo battle royale de Modern Warfare. Mas parece que estão igualmente animados para ver outras pessoas jogarem.

Modern Warfare tem, no momento, 452.000 espectadores na Twitch, depois do lançamento do battle royale. Alguns dos maiores astros da plataforma, incluindo TimTheTatman, Dr Disrespect e LIRIK, estão fazendo sucesso com suas streams de Warzone.

Captura de tela via Twitch

TimTheTatman conseguiu, com a ajuda de CouRageJD, uma vitória espetacular em sua primeira partida de Warzone. O streamer tem a transmissão mais popular, com impressionantes 61.000 espectadores, e Dr Disrespect vem logo depois, com 43.000.

O sucesso imediato do jogo na plataforma de streaming lembra o de WoW Classic, que teve mais de um milhão de espectadores na Twitch em seu lançamento, em agosto de 2019. Streamers como Asmongold, shroud e Sodapoppin tiveram grandes picos de audiência quando o jogo foi lançado.

Não se sabe se o battle royale vai conseguir manter o nível de sucesso, mas o começo está incrível.

Warzone incorpora mecânicas e elementos diferentes para trazer uma nova abordagem ao gênero battle royale. O Gulag, por exemplo, permite que os jogadores joguem 1×1 para ter a chance de ressurgimento na partida. E, em vez de usar bandagens ou kits de primeiros socorros para recuperar vida, Warzone tem regeneração automática de vida. Se esconder por alguns segundos permite que você volte novinho em folha para a luta, mantendo o ritmo rápido.

Warzone já está disponível para os jogadores de PS4, Xbox e PC que já tiverem Modern Warfare. Aqueles que não tiverem Modern Warfare podem jogar Warzone a partir das 16h BRT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 10 de março.