Call of Duty: Mobile lança eventos de Ovos de Páscoa

Com a Páscoa chegando em 12 de abril, a Activision lançou vários eventos de “Ovos de Páscoa” para manter os fãs ligados no Call of Duty: Mobile.

Os eventos de Ovos de Páscoa incluem um evento battle royale, um evento de Caça a Objetos, um evento de Ranking e um evento de Marco da Coleção. Analisamos cada um desses eventos.

Marco da Coleção de Ovos de Páscoa

Os jogadores precisam coletar ovos de Páscoa jogando partidas multijogador ou battle royale neste evento. Esses ovos podem ser trocados por uma variedade de itens, como cartão de XP de arma ou a classe Palhaço battle royale com a camuflagem Páscoa 2020.

A recompensa máxima é o rifle RUS-79U com a camuflagem Páscoa 2020. Isso pode ser desbloqueado trocando 100 ovos de páscoa.

O evento acontecerá de 9 a 19 de abril.

Ranking da Coleção de Ovos de Páscoa

Os jogadores também precisam coletar ovos de Páscoa neste evento. Dependendo do número de ovos coletados, o ranking do jogador na tabela de classificação é decidido. Os jogadores receberão recompensas diferentes com base em seu ranking na tabela de classificação quando o evento terminar em 19 de abril.

As recompensas são as seguintes:

Os melhores 5%: classe Médico com camuflagem Páscoa 2020, Faca e rifle Type 25 com camuflagem da Ilusão Cúbica.

5 a 30%: classe Médico e wingsuit com camuflagem Páscoa 2020.

30 a 50%: Wingsuit com camuflagem Páscoa 2020

50 a 70 por cento: Três cartões de XP de arma

70 a 100%: Um cartão de XP de arma

Caça a Objetos de Ovos de Páscoa

Com o modo de Caça a Objetos retornando ao CoD Mobile, a Activision lançou o evento de caça a objetos para recompensar os fãs que jogam nesse modo.

Os jogadores precisam concluir uma variedade de tarefas, como jogar de um a dois jogos de Caça a Objetos ou ganhar de um a dois jogos. Outras tarefas incluem matar cinco ou dez inimigos neste modo.

Os jogadores podem ganhar o rifle BK57 com camuflagem de ilusão cúbica ou o Chicom com camuflagem Páscoa 2020 neste evento.

O evento Caça a Objetos ocorrerá até 20 de abril.

Ovo de Páscoa do Battle Royale

Os jogadores precisam completar missões diferentes no modo battle royale para avançar neste evento. Isso inclui encontrar e quebrar ovos de Páscoa ou ganhar no minijogo de corrida de tartarugas.

Os jogadores podem obter o ASM10 com camuflagem ilusão cúbica neste evento. Ele vai até 20 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 08 de abril.