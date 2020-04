Call of Duty: Mobile pode estar recebendo um novo mapa em breve. Em uma postagem no Twitter da Activision hoje, uma foto de um novo mapa foi postada e é semelhante ao Rust de Modern Warfare 2.

11 de abril de 2020

Call of Duty: Mobile anuncia novo mapa para o jogo

O novo mapa pode ser Rust.

Wasif Ahmed

Imagem via Activision

Call of Duty: Mobile pode estar recebendo um novo mapa em breve. Em uma postagem no Twitter da Activision hoje, uma foto de um novo mapa foi carregada e é semelhante ao Rust de Modern Warfare 2 .01:3805:43

A foto foi carregada com a legenda “se você sabe, você sabe”. Desde então, os fãs especulam como a provocação se parece com o mapa Rust da Modern Warfare .

Aqui está a foto enviada por Call of Duty: Mobile:

Imagem via Activision

Aqui está o mapa Rust em Call of Duty: Modern Warfare:

Imagem via Activision

As torres nos dois mapas são muito parecidas e, portanto, o mapa multijogador Rust provavelmente chegará ao CoD Mobile em breve.

E os fãs não terão que esperar muito para saber se Rust está realmente vindo para Call of Duty: Mobile. A Activision lançará uma versão de teste pública para o jogo na próxima semana. A versão de teste pública incluirá recursos da próxima atualização do jogo. Os jogadores provavelmente descobrirão se o mapa chegará ao jogo ou não com o lançamento da versão de teste.

Rust é um mapa multijogador comparativamente menor que foi lançado em Call of Duty: Modern Warfare 2. Recentemente, chegou na segunda temporada em Call of Duty: Modern Warfare também.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 11 de abril.