Call of Duty League apresentará “jogos em torneios” em 2020

Os torneios profissionais de Call of Duty voltarão em 2020.

A Call of Duty League incluirá “jogos em torneios” em sua temporada inaugural, anunciou em seu site.

Call of Duty League on Twitter Our holiday gift to you 🎁: ▪️ More matches ▪️ More drama ▪️ More reasons to get excited for 2020 Announcing a new tournament-based structure for the inaugural season. https://t.co/Cf81HvN5mF #CDL2020

A partir da segunda semana da temporada 2020 da Call of Duty League em Londres, programada para os dias 8 a 9 de fevereiro, as equipes se enfrentarão em uma estrutura de torneios que a liga diz que é “familiar ao legado de Call of Duty e aos esports em meio ao cenário de franquias das cidades.”

“Esse formato, juntamente com um novo sistema de pontos que entra em vigor no fim de semana de lançamento, proporcionará uma experiência competitiva em que todas as partidas da temporada são importantes”, afirmou a Call of Duty League.” O resultado: os fãs poderão ver mais partidas, mais drama e mais equipes competindo a cada home series weekend”.

Em novembro, a Call of Duty League revelou sua programação inicial para a temporada inaugural da liga franqueada. A programação contou com 24 eventos com duas casas em cada local da franquia.

Agora, no entanto, as franquias da Call of Duty League sediarão “home series weekend” que apresentam jogabilidade baseada em torneios em vez de partidas individuais após o fim de semana de lançamento em Minnesota.

“O fim de semana de lançamento contará com partidas pré-determinadas em que cada equipe joga duas vezes em uma partida um time contra o outro”, a Call of Duty League disse . “Cada Home Series Weekend, a partir de então, contará com oito equipes se enfrentando em uma competição no estilo de torneio, oferecendo a oportunidade de reinar no grupo daquele final de semana e adicionar os pontos ao total da temporada individual do Call of Duty.

Informações específicas sobre o novo sistema de pontos não foram anunciadas. Mas a liga revelou que as oito melhores equipes classificadas no final da temporada regular avançam para os playoffs. As últimas seis equipes dos playoffs no fim de semana do campeonato da Call of Duty League competirão em uma dupla eliminação até que um novo campeão mundial seja coroado.

Por enquanto, porém, os fãs podem aguardar ansiosamente o início da temporada 2020 da Call of Duty League, que começará em 24 de janeiro em Minnesota.

Artigo publicado originalmente em inglês por Justin Binkowski no Dot Esports no dia 24 de dezembro.