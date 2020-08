Call of Duty: Black Ops Cold War não terá interação entre gerações gratuitamente

Haverá três versões do jogo, sendo uma delas um Cross-Gen Bundle.

Call of Duty: Black Ops Cold War não oferecerá jogabilidade entre gerações gratuitamente, de acordo com um vazamento. Esta informação foi encontrada na atualização de meio da temporada para Call of Duty: Modern Warfare temporada cinco.

Haverá três versões diferentes do jogo: Standard Edition, Cross-Gen Bundle e a Ultimate Edition. Os mineradores de dados CODTracker e BKTOOR encontraram imagens de todas as três versões.

A Activision ainda não anunciou nada, mas a existência de uma edição entre gerações sugere que não haverá uma atualização gratuita para jogar o jogo no PlayStation 5 e no Xbox Series X.

Geoff Keighley confirmou que CoD: Black Ops Cold War será exibido amanhã no Opening Night Live da gamescom, então todas as três versões podem ser anunciadas e disponibilizadas para os jogadores em formato de pré-venda.

Os jogadores terão acesso antecipado à versão beta do jogo após pré-encomendar qualquer uma das três versões, de acordo com o vazamento. A pré-encomenda também irá desbloquear Frank Woods para ser usado em Warzone e Modern Warfare, bem como subir 10 níveis no passe de batalha, tudo sob o banner Confrontation Weapons Pack.

A Standard Edition supostamente inclui o jogo completo e o Confrontation Weapons Pack quando pré-encomendado, enquanto a Ultimate Edition também inclui upgrades de última geração (que não são gratuitos) e outro pacote apelidado de Land, Sea e Air. Este pacote inclui três skins de operador, três skins de veículo e três projetos de armas, de acordo com o vazamento.

O vazamento sugere que o Cross-Gen Bundle está incluído apenas na Ultimate Edition, mas pode ser vendido separadamente como um add-on posteriormente. Há também um pacote de passes de batalha, incluindo o jogo base com o passe de batalha da primeira temporada, bem como com 20 níveis já desbloqueados.

O minerador de dados CoDTracker encontrou a descrição de Call of Duty: Black Ops Cold War, confirmando que o jogo será uma sequencia direta de Black Ops.

Call of Duty Black Ops: Cold War será revelado dentro de Warzone amanhã, 26 de agosto às 14h30.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 25 de agosto.